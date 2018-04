CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Viabilità e parcheggio dell’ospedale, i nodi arrivano al pettine. Oggi pomeriggio all’Asi è in agenda un incontro con il Comune per fare il punto sulla viabilità. Ci sarà il comandante della Municipale Massimo Belli, che a Il Messaggero dice: «Abbiamo già multato Aj Mobilità per la mancanza di segnaletica intorno al cantiere. Oggi cercheremo di fare chiarezza su quello che è il reale perimetro dei lavori in corso». Nel mirino cordoli e jersey spuntati in questi...