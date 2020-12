Di nuovo in piedi le arcate per il nuovo palasport a Contigliano. Erano state distrutte da una tromba d'aria due mesi fa

RIETI - Di nuovo in piedi. Risorgendo dalle proprie ceneri o, per essere più precisi, dalle proprie rovine. Le arcate del centro sportivo Il Cerquetello a Contigliano sono di nuovo in piedi, reinstallate e sostituite dopo essere crollate a causa di una tromba d'aria che all'alba del 25 settembre scorso si era abbattuta sulla zona. In un attimo sembrava essere svanito il sogno di vedere realizzato un grande centro sportivo che doveva diventare la casa della Npc Rieti, non solo per il basket maschile ma anche per le altre attività come il basket femminile e il basket in carrozzina.

La struttura è della società CFG, di cui è socio il presidente della Npc, Giuseppe Cattani, insieme a Gianni Orlandi. Entrambi nel pomeriggio del 25 settembre erano andati a fare un sopralluogo in zona e, pur nello scoramento, avevano lanciato un messaggio positivo e di rilancio: «Rimetteremo in piedi tutto in poco tempo. Questa struttura vedrà la luce. Questa è una promessa».

Un impegno condiviso anche con i responsabili della ditta che sta eseguendo i lavori e che, quel giorno, si erano precipitati da Perugia a Contigliano per una stima dei danni. In poco più di due mesi tutto è tornato a posto e oggi le arcate sono di nuovo in piedi. Le enormi gru stanno ultimando il posizionamento e, a breve, lasceranno spazio agli operai che avvieranno le operazioni per la copertura dell'impianto.

