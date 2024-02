A Rieti apre una nuova delegazione Aci

RIETI - Nella giornata di ieri, 21 febbraio, il presidente dell'Automobile Club Rieti, l'avvocato Alessandro de Sanctis, e la signora Emiliana Tiberi, rappresentante legale della Sel Service Srl, hanno stipulato e sottoscritto il contratto di affiliazione commerciale per la prossima apertura di una nuova Delegazione Aci nella città di Rieti.



«Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dal Direttore, Ottavio Busardò, e dai componenti del Consiglio Direttivo - dichiara de Sanctis - per l'apertura di una nuova Delegazione Aci. Sono sicuro che questa nuova delegazione, appena diventerà attiva, ci consentirà di erogare in modo ancor più capillare tutti i nostri servizi istituzionali sul territorio e, soprattutto, con un rilevante contributo per l'ampliamento sia della nostra compagine associativa che della componente assicurativa Sara Assicurazioni, compagnia assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club Italia e pertanto riserva particolari condizioni ai soci Aci. Rivolgo alla signora Tiberi ed allo staff della Sel Service Srl gli auguri di buon lavoro».



«L'Aci è una realtà nazionale di assoluto prestigio - a parlare è la signora Emiliana Tiberi - e siamo lieti di poter entrare a far parte di questa importante rete e, soprattutto, di essere stati scelti.

Per quanto di nostra competenza, metteremo a disposizione dei soci Aci la nostra professionalità e serietà. Ci tengo a ringraziare il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Direttore Busardò per aver creduto in noi ed averci dato questa importante opportunità».



A ricordare l'importanza dell'evento è il Direttore Busardò: «In un momento storico come questo, di particolare congiuntura economica, il fatto che l'Aci decida con le proprie forze di promuovere importanti iniziative economico-commerciali, come l'apertura di una nuova delegazione in luoghi strategici del territorio, conferma la sua grande vocazione al perseguimento dei propri obiettivi statutari, attraverso anche l'assistenza agli automobilisti e a tutto il mondo automobilistico in generale».



All'evento erano presenti inoltre il Vice Presidente Daniele Rossi, il Presidente della Commissione Sportiva Luigi Cari, il Presidente del Collegio dei Revisori Giovanni Grillo ed il componente ministeriale del Collegio Mario Efrati.