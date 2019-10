De Sanctis: «Più goffa della battuta di Capello su Zaniolo solo la rovesciata sul letto di Adani...»

Niente comunicati ufficiali o prese di posizioni dure. La Roma ha affidato la replica alla battuta detta da Capello su Sky ieri sera («non prendere la strada di Zaniolo» detto al golden boy interista Esposito) alla battuta di Morgan De Sanctis nel prepartita di Roma-Borussia Moenchengladbach: «Zaniolo è un ragazzo che sta facendo tutto quello che la società gli chiede di fare - ha detto il team manager giallorosso -, non ci sono mai stati problemi. Tanto che il club gli ha offerto un prolungamento contrattuale. Con tutto il rispetto per mister Capello che ha fatto la storia del calcio italiano e anche quella della Roma, più goffa della sua battuta c'è solo la rovesciata fatta sul letto da Adani per festeggiare la qualificazione del River Plate nella finale di Libertadores». Riferimento al video pubblicato sui social dall'opinionista Sky.





