RIETI - Ha del clamoroso l'esito della finalissima tra Npc Willie e Hsc Roma, sfida che giovedì sera assegnava il titolo regionale nella categoria Under 18 Gold, vinta dai romani 91-44. A prendersi la scena non è tanto il punteggio, ma la conduzione arbitrale, protagonista con ben 11 espulsioni nelle file dei reatini, costretti a terminare in 4 la gara.Gli ospiti tolti praticamente fin da subito dalla partita, con i doppi tecnici inflitti a coach De Ambrosi e il secondo Matteucci, hanno pagato a caro prezzo la direzione arbitrale, che ha poi fermato il gioco per 15 minuti, decidendo chi dovesse abbandonare il campo, dopo normalissime proteste di campo, fatte da entrambi le parti.Una finale, macchiata da situazioni lontane dalle logiche di campo, dove si affrontavano due realtà protagoniste assolute fin dalla stagione regolare, con i reatini artefici di un cammino impressionante fatto di ben 18 vittorie e solo due sconfitte, arrivando a contendere il titolo alla favoritissima Hsc Roma.Amareggiato, il tecnico De Ambrosi non rilascia alcuna dichiarazione, mentre, l'assistente Andrea Auletta sulla sfida afferma: «Per me non è stata solo una partita di basket, ci sono state situazioni esterne, dettate dal troppo nervosismo che non ci hanno permesso di giocare e fare quello che facciamo solitamente. L'avvesario sia sulla carta che sul campo ha dimostrato di essere più forte di noi. Hanno messo più energia di noi rispetto ad altre partite. I complimenti vanno fatti sia a loro, ma anche ai nostri che hanno fatto un buon inizio, poi alcune situazioni arbitrali non ci hanno aiutato e non siamo stati in grado di reagire. Vorrei sottolineare il cammino importante dei ragazzi, per quello che hanno fatto durante tutto l'anno, sono cresciuti molto ed è stato fatto un gran lavoro».