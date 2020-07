Rieti, la Npc ufficializza la riconferma di Stefanelli: «Qui sto bene, i tifosi ci hanno sempre aiutato e spero continuino a farlo»

RIETI - Importante riconferma per la Npc Rieti che vede per il secondo anno consecutivo in maglia amarantoceleste la guardia Francesco Stefanelli.

Esterno classe 1995, 192 cm di altezza, nativo di San Miniato in provincia di Pisa, Stefanelli comincia la propria carriera nel settore giovanile dell’Etrusca San Miniato per poi fare il proprio debutto in Serie B nella stagione 2013/2014 con la maglia di Castelfiorentino. Successivamente, torna a San Miniato dove resta per 3 stagioni, partendo dalla serie C e continuando l’ottimo percorso di crescita, chiudendo con cifre davvero interessanti (oltre 14 ppg nelle due annate di regular season ed oltre 18 ppg nei playoff delle stagioni 2015/2016 e 2016/2017).

La stagione successiva arriva il grande salto perchè Stefanelli viene ingaggiato dal Derthona Basket imponendosi come una delle più belle sorprese della stagione che culmina con la Coppa Italia di A2 vinta a Jesi ed il titolo di Mvp della manifestazione con 19 punti in finale contro Ravenna. Nel 2018/2019 arriva l’ingaggio da parte della Edilnol Biella con cui termina la stagione con 8 punti in circa 20 mpg e 10 partite di campionato in maglia rossoblù. La prima stagione in amarantoceleste, interrotta anzitempo per i noti motivi sanitari, ha fatto registrare per Francesco 9.5 ppg in 25.6 minuti di media con il 40% da 3 punti e 2.6 assist a partita.

Ecco le parole di Francesco Stefanelli sulla riconferma con la maglia della Npc Rieti: «Sono felice di continuare il prossimo anno a Rieti. Lo scorso anno il percorso intrapreso con la Npc si è interrotto per cause di forza maggiore e dispiace non aver terminato portando a casa i risultati prefissati. A Rieti sono stato bene e mi sono trovato bene con la società, lo staff e i tifosi. A tutto questo aggiungo anche che ho trovato in tutte queste componenti la carica e il rispetto necessari per continuare l’avventura insieme. Non vedo l’ora di cominciare e spero in un contributo importante da parte dei tifosi che hanno sempre aiutato questa società a raggiungere importanti risultati».

