Npc, test positivo con Scafati al debutto: 90-69 per il team dell'ex Rossi. Ceccarelli: «Buon allenamento»

RIETI - Buon allenamento per la Npc. Al PalaLuiss di Roma fini 90-69 per Scafati neopromossa in A degli ex Alessandro Rossi e Quirino De Laurentiis (parziali 25-15, 21-24, 21-16, 23-14). Da sottolineare le assenze di Tucker, Geist e Tortù tenuto a riposo precauzionalmente per un piccolo infortunio rimediato in settimana e lo stop, durante il match, di Marchiaro che ha ricevuto un colpo al piede che lo ha costretto in panchina. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Soddisfatto il coach Ceccarelli: «E' stato un buon allenamento, sono soddisfatto».

Il primo quarto La squadra di coach ceccarelli parte un po’ contratta, probabilmente accusando l’emozione di giocare la prima partita dell’anno e con un rodaggio di squadra ancora da compiere, concedendo troppo in difesa, soprattutto nelle seconde opportunità, le quali regalano un allungo alla squadra di monaldi e compagni. Nella metà campo offensiva la squadra esegue bene trovando, tuttavia, solo nella seconda parte del quarto il fondo della retina.

Il secondo quarto

Si parte con un ottimo secondo quarto. L'attacco trova il giusto ritmo, tra corsa e tiri nei primi secondi riuscendo a chiudere avanti nel parziale.

Il terzo quarto

Scafati alza l’intensità e la fisicità, ma trova una grande risposta nella sua metà campo offensiva. Alcune palle persa di troppo aprono contropiedi facili a Scafati che chiude il quarto mantenendo la giusta distanza.

L'ultimo quarto

Il quarto finale si apre con un'ottima precisione in fase di esecuzione dei giochi d'attacco e quindi con ottime risposte per lo staff tecnico rispetto ai minuti iniziali d'incertezza. Infine, spazio ai giovani reatini che quest'anno, come sempre, sono chiamati a dimostrare il proprio valore settimana dopo settimana sapendo di potersi ritagliare spazio nel corso di questo lungo ed impegnativo campionato di serie A2.

Il tabellino

Kienergia Npc Rieti: Naoni 14, Rotondo 6, Jhon 6, Del Testa 13, Nokovic 8, Zugno 2, Timperi 11, Marchiaro 6, Melchiorri 2, Roversi, Imperatori. All. Ceccarelli