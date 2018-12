COSI’ IN CAMPO

Leonis Roma

Zeus Npc Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, XII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Anche contro l’Eurobasket (ore 19 a Ferentino) la Zeus Npc giocherà incompleta, priva di Toscano, il quale potrebbe rientrare l’anno nuovo, anche se ormai non ci fa più caso nessuno. Scherzi a parte il coach Alessandro Rossi farebbe volentieri a meno di tutti questi infortuni, ma i risultati fin qui ottenuti gli danno fiducia sulla concentrazione della squadra, che sarà sostenuta da circa 300 tifosiL’incoraggiante secondo posto di Jones e soci - insieme a Casale Monferrato e Agrigento – fa sognare le final eight di Coppa Italia, anche se alle spalle bussano Latina, Capo d’Orlando, Biella e proprio l’Eurobasket Roma. Ma se poi si pensa che la Virtus Roma, non in momento felice, potrebbe infilare la terza sconfitta di fila ad Agrigento e che Bergamo, battendo ieri Cassino, l’ha temporaneamente raggiunta e deve ancora recuperare il match con Latina, il gruppo di ben 9 aspiranti ai primi quattro posti che qualificano alle final 8 si potrebbe ancor più ricompattare. Perciò i conti si faranno solo dopo il derby.Vincere a Ferentino, dove l’Eurobasket è esiliata per la indisponibilità del PalaTiziano, sarebbe un bel passo avanti verso le final 8 e la solita massiccia presenza dei tifosi reatini potrebbe pesare ancor più poiché i 90 km. dalla capitale invogliano meno i supporter romani a seguire la squadra. Ma sia i precedenti che il fatto di giocare quasi in casa non devono far pensare a una gara facile per la Zeus, anche se l’Eurobasket non è molto soddisfatta degli stranieri. A turno sia l’ala forte Hollis che la guardia Zeisloft sono stati in dubbio. Addirittura per quest’ultimo, tipico rookie bianco dalla tecnica e tiro impeccabili ma un po’ troppo dipendente dalle percentuali e difensore normale, quella di oggi sarà l’ultima gara prima di essere sostituito da Touré Murry, prelevato da Piacenza.Hollis invece, tra alti e bassi imprevedibili, può coprire tre ruoli e tira con un ottimo 49% da 3 ed è affiancato vicino all’area dall’atletico Fall, da Amici e dal 36enne Infante. Probabilmente la gara si deciderà vicino a canestro se Jones, Gigli, Carenza e Nikolic renderanno come di recente. Tra gli esterni invece la Zeus in teoria pare avere più qualità e soluzioni con Adegboye, Casini, Tomasini, Conti e Bonacini sui vari Zeisloft, Piazza, Loschi e Fanti.Però le 6 vittorie su 11 gare dell’Eurobasket malgrado il rendimento altalenante degli stranieri non deve far pensare a una gara facile, soprattutto se i romani prendono confidenza in attacco con contropiede e tiro da tre. Un monito per Rieti, cui si chiede la difesa ermetica delle ultime settimane.L’assistente allenatore Mattia Consoli spiega che «Ci aspetta una gara dall’altissimo contenuto, fatta di contatti ed energia. Sappiamo che tipo di gara dobbiamo disputare e con che intensità affrontarla. L’Euobasket ha grande fiducia in un certo tipo di pallacanestro che coinvolge a tutto campo: dovremo a stare sempre sul pezzo. Speriamo di avere un appoggio dal nostro pubblico, potrebbe essere un grande fattore fuori casa».Per Juan Marcos Casini: «Aver vinto con due squadre al top della classifica ci dà fiducia e incentiva il lavoro su noi stessi e sul gruppo. A Ferentino andremo a giocare una partita molto fisica. L’Eurobasket è molto brava nel contropiede, quindi dovremo avere un’ottima transizione difensiva. Dobbiamo prepararci bene perché tutti vogliamo la vittoria, ma non dobbiamo concentrarci solo sulle singole individualità ma sull’andamento nel complesso del nostro avversario. Quindi dobbiamo continuare come fatto sin qui con determinazione e grande affiatamento del gruppo».Sintetico il coach avversario Fabio Corbani: «Come sempre da parte di questo gruppo la settimana di allenamenti è stata intensa e portata avanti con concentrazione. Ci prepariamo ad affrontare Rieti, una squadra in forma, fisica, che ha ampie rotazioni, un roster molto lungo che ha trovato una chimica importante, che alla fine fa la differenza. La qualità dei giocatori è un aspetto decisivo nelle partite, certo, ma lo è ancor di più il modo in cui la squadra sta insieme».: 0 Fall, 3 Zeisloft, 6 Fanti, 10 Infante, 11 Loschi, 13 Cicchetti, 19 Amici, 21 Piazza, 23 Touré, 63 Hollis. All. Corbani.: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 8 Moretti, 11 Conti, 12 Gigli, 13 Adegboye, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: Brindisi (To), Terranova (Fe), Martellosio (Mi).Ieri: Bergamo-Cassino 83–75Domani:Orlandina-SienaTreviglio-LatinaLegnano-TortonaBiella-TrapaniScafati-Casale MonferratoAgrigento-Virtus RomaBergamo* e Virtus Roma 16Casale Monferrato, Rieti, e Agrigento 14Latina*, Eurobasket Roma, Biella e Orlandina 12Siena 11Trapani e Treviglio 10Scafati 8Tortona 6Legnano 4Cassino** 2* Una partita in meno** Una partita in più