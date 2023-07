Memorial Alberici-Ciaramelletti al Gudini, quadrangolare riservato a squadre Old, c'è anche la Nazionale

RIETI - Sabato prossimo 22 luglio, al campo Gudini settima edizione del Memorial Marcello Alberici e terza edizione del memorial Adriano Ciaramelletti.

Scenderanno sul terreno di gioco Nazionale Old (patron Andrea Mancinetti ex calciatore del Rieti degli anni Settanta) Nica Old (ex agenti di polizia), Bayern Pezzana Old (allenatore Emiliano Villarini) e Rieti Old guidati da Gianni Crocchianti.

Tutte le squadre sono composte da giocatori over 55, con quattro fuori quota over 50 e un over 40. I fuori quota saranno riconoscibili per una fascia speciale.

Il programma prevede:

ore 17 Rieti-Bayern Pezzana; ore 17,40 Nica-Nazionale Old.

A seguire le squadre perdenti si affronteranno per l’assegnazione del trofeo Adriano Ciaramelletti, quindi scenderanno in campo le vincenti per l’assegnazione del Trofeo Marcello Alberici.

Successivamente tutti i partecipanti al Memorial e i loro accompagnatori si trasferiranno al ristorante da Valerio a Santa Rufina dove avverrà la consegna dei trofei e di numerosi premi.

Con l’occasione saranno consegnati i seguenti riconoscimenti alla memoria:

migliore giocatore Vincenzo Dionisi, miglior centrocampista Antonio Missori, miglior terzino Aldo Mosconi, miglior direttore generale Adriano Marchioni, miglior difensore Francesco Villarini, migliore attaccante Alberto Tomassoni.

Premi speciali in memoria dei giornalisti Maurizio Barendson e Sergio Cacciagrano.

Saranno premiati ex calciatori del Rieti del triennio 1973-75.

Infine un premio in ricordo in memoria di Vincenzo D’Amico che dovrebbe essere ritirato da Bruno Giordano.

In sua assenza lo ritirerà Giacomo Carbone ex Lazio 1960.

«E’ una manifestazione che ho voluto organizzare a Rieti – dice il patron Andrea Mancinetti – perché considero questa la mia seconda città. Tutto quello che sarà raccolto andrà per beneficenza soprattutto a favore di giovanissimi che amano il calcio, ma che purtroppo non hanno i mezzi neanche per acquistare una maglia».

La Nazionale Old è reduce da due importanti vittorie nei tornei di San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno ed è attesa al Campionato italiano Acsi di Salerno vinto lo scorso anno.