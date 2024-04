La città di Rieti piange Andrea Gudini: aveva 47 anni. Grande tifoso della Sebastiani e del Torino

RIETI - La città di Rieti piange un'altra giovane vita, quella di Andrea Gudini, 47 anni, noto in città per essere stato per tanti anni uno dei tifosi storici della Sebastiani, oltre che un bravo ed esperto macellaio apprezzato e stimato dai clienti e dai colleghi del centro commerciale I Cubi, di Villa Reatina, laddove negli anni addietro era stato anche tra coloro che avevano toccato con mano la vicenda - ancora tutta da definire - del fallimento della Coop Risparmio 76. Da tempo alle prese con qualche problema di salute, Andrea non ha mai mollato e ha lottato strenuamente fino all'ultimo istante della sua esistenza per tentare di resistere e sistemare ogni cosa.

E invece, venerdì sera, il triste epilogo che ha lasciato senza fiato tutti coloro che lo avevano vissuto, conosciuto o molto più semplicemente apprezzato nella sua professione. Tanti i messaggi di cordoglio che sui social si susseguono ormai da ore, tanti i ricordi di chi lo ha avuto accanto al PalaSojourner quando in campo c'era la Sebastiani, seguita in casa e in trasferta, tanti anche i ricordi di chi ha condiviso con lui la passione per il Torino, tra cui il figlio Samuele che spesso portava in curva Maratona allo stadio Olimpico: anche Pietro Mariani, da Debrecen, lo ha 'salutato' inviandogli un pensiero tra 'vecchi cuori granata'.

Ma quello che più ha scosso la famiglia Gudini è che la morte del caro Andrea è coincisa con quella di suo cugino Marco Gudini - al quale è stato intitolato il centro sportivo di Molino della Salce, suo quartiere d'origine -, che il 12 aprile del 1999 morì a soli 21 anni in seguito a un incidente stradale occorso tra Quattrostrade e Cantalice.

Venerdì ricorrevano i 25 anni da quel tragico epilogo e per tutti non è stato altro che dolore aggiunto a dolore.

Nelle prossime ore la salma verrà riconsegnata alla famiglia e solo dopo quel momento si potranno celebrare i funerali di Andrea Gudini, che il 13 novembre prossimo avrebbe compiuto 48 anni.