Il Fc Rieti si è ritrovato al Gudini: iniziata la preparazione. Foto. Leoncini: «Ambiziosi e leali, uniti per vincere»

RIETI - Come il primo giorno di scuola, anche per i calciatori del Fc Rieti - vecchi e nuovi - si sono ritrovati per iniziare la preparazione atletica in vista della stagione agonistica 2023/24, che vedrà gli amarantoceleste ai nastri di partenza del campionato regionale di Promozione, al via dal 17 settembre. prossimo.

Il raduno

Al centro sportivo Gudini i primi calciatori hanno varcato i cancelli intorno alle 16,30: da Simone Pezzotti a Manuel Cavallari, da Gabriele Tramontano a Giuseppe Bianchetti, fino ai nuovi provenienti dalla Capitale come il portiere Antonucci o il difensore centrale Burini, ma anche Ferazzoli jr e Lommi, tanto per fare nomi.

Ad anticipare un po' tutti lo storico preparatore dei portieri Carlo Celleno, impaziente di iniziare, dopodiché è stata la volta del tecnico Fabrizio Ferazzoli e del preparatore atletico Jacopo Propersi. All'appello mancavano solo due giocatori, dei 31 convocati: Gianmarco Laurenti e Gianluca Romani, ambedue ancora in vacanza, ma a breve in gruppo coi suoi nuovi compagni di squadra.

Il discorso

Prima di lasciare la parola al campo, il general manager Marco Santarelli ha presentato sia lo staff tecnico, che quello dirigenziale ai calciatori, concludendo il giro con il deus et machina della società, quel Marzio Leoncini visibilmente carico ma contempo emozionato, il quale ha esortato squadra, staff e dirigenza a tenere alti i valori umabi e professionali sin da subito.

«Sarò presuntuoso o forse semplicemente ambizioso - ha detto Leoncini - ma crediamo di aver costruito una squadra che abbia tutte le credenziali per recitare un ruolo importante in questa stagione. Ma al di là del risultato sportivo che può dipendere da mille aspetti, quello che più mi preme far comprendere a tutti, cominciando dal sottoscritto, è garantire massima lealtà e massima trasparenza: questa società ha tutte le figure necessarie affinché i problemi si possano risolvere già all'insorgere, quindi mi aspetto da tutti un comportamento consono»,