Nuova Rieti, il titolo di Seconda torna in campo. Si giocherà al Gudini. Ipotesi Lotto allenatore

RIETI - Il titolo sportivo di Seconda categoria della Nuova Rieti Calcio è a un passo dalla prosecuzione dell'attività sportiva. Da giorni in città si lavora affinché la promozione ottenuta lo scorso 7 maggio "sul campo" passi a un gruppo di soci reatini fortemente interessati a non sperperare un titolo conquistato sul campo e dare un'opportunità a più d'un giocatore di quella stessa squadra, di cimentarsi una categoria più su.



Dalle informazioni in possesso de Il Messaggero, tra coloro che vorrebbero strutturare questo ennesimo progetto calcistico cittadino, ci sarebbe il commerciante reatino Gianluca De Santis e l'ex dirigente della Torpedo Rieti Fabio Ciancarelli.

Il ruolo di direttore sportivo sarebbe stato proposto a Marco Simeoni, mentre per la panchina si punta forte su Stefano Lotto, ossia colui che di quella Seconda categoria conquista sul campo è stato il punto cardine.



Si starebbe ragionando anche su un cambio di denominazione, facendo riferimento in qualche modo al quartiere di Villa Reatina, anche se sotto questo aspetto, della Nuova Rieti Calcio qualcosa nel nome dovrà esserci.



Quartier generale per le gare interne? Il "Gudini", dove ci sarebbe modo e spazio per far conciliare l'attività di questa Seconda categoria con tutte quelle società che già utilizzano il sintetico di Molino della Salce.