Multa alla Npc: 1.000 euro per offese ad arbitri e giocatori avversari. E' la 4^ sanzione, finora spesi 2.600 euro

RIETI - Piove sul bagnato per la Kienergia che, oltre alla sconfitta sul campo, rimedia anche una multa da mille euro relativa alla gara con l'Eurobasket che si è giocata ieri. Il giudice sportivo ha pubblicato poco fa le decisioni relative all'ultimo turno e la sanzione alla società reatina è arrivata «per offese collettive e frequenti nei confronti degli arbitri e di due atleti avversari ben individuati (Gallinat e Bucarelli)».

Si tratta della quarta multa inflitta ai reatini: le prime due erano arrivate in occasione della sconfitta interna con Forlì (225 euro per offese agli arbitri e 375 perché a fine gara una persona stazionava dietro la porta degli arbitri offendendoli), la terza era arrivata dopo la vittoria con Scafati (1000 euro per offese a due giocatori avversari). Con i mille euro odierni, il monte multe in questa stagione sale a 2.600 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA