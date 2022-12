RIETI - Un uomo è stato trovato senza vita nella propria abitazione, nel quartiere reatino di Villa Reatina.

Da quanto ricostruito, familiari e vicini, non avendo risposte, hanno avvisato i carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco. All'interno, l'uomo senza vita, con il decesso provocato con ogni probabilità per cause naturali.