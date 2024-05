Dichiarazione Imu 2024, scadenza e modello: ecco chi deve presentarla e come si calcola. L'obbligo di presentare la dichiarazione Imu sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune. Ecco tutte le informazioni sull'Imposta municipale unica.

