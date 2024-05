Superbonus, bonus ristrutturazioni tagliato al 30%: ecco come sfruttare lo sconto al 50 (prima della stretta). Requisiti e domande

Stretta in arrivo del governo sul bonus ristrutturazioni, annesso alla riqualificazione energetica. Un emendamento dell'esecutivo all'ultimo decreto Superbonus fa scendere lo sconto dal 50% al 30% dal 2028 al 2033. Più in generale, «non potranno più essere cedute le rate residue di crediti per i quali sia stata utilizzata almeno una rata». Per chi vuole utilizzare il contributo al 50%, quindi, conviene progettare i lavori da qui a qualche anno, altrimenti subirà il decalage. Vediamo nel dettaglio come funziona l'aiuto statale e come può essere richiesto.

