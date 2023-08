Anche Rieti piange la morte di Tonino Zorzi: il “Paron” allenò la Virtus 2002/03

Sabato 19 Agosto 2023, 12:56







RIETI - E’ scomparso oggi all’età di 88 anni Tonino Zorzi, vera e propria leggenda del basket italiano, sia come giocatore della nazionale che come allenatore. Il “Paron”, così era soprannominato per il suo bonario carattere brontolone, tra le 16 squadre allenate nella sua interminabile carriera, alcune anche a più riprese, annovera anche la Virtus Rieti nella stagione 2002/03. Per l’esattezza si tratta del campionato in cui Michele Martinelli, rilevò la squadra da David Angeletti, e che poi a fine stagione sarebbe passata nelle mani di Gaetano Papalia il quale avrebbe ribattezzato la società Nuova Sebastiani.