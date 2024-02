La città piange la morte di Patrizia Carotti, storica commessa di Enzo Shoes

RIETI - La città piange la morte di Patrizia Carotti, storica commessa del negozio Enzo Shoes, scomparsa a 67 anni dopo lunga malattia. Tanti i messaggi di cordoglio via social.

Il ricordo del titolare Enzo Casciani sulla pagina facebook della storica attività commerciale reatina in viale Matteucci: «Oggi io e le mie collaboratrici Nicoletta, Emanuela, Pina e Gloria insieme a mia moglie Giuseppina e le mie figlie Giorgia e Sofia e a tutti coloro che l'hanno conosciuta siamo tutti molto tristi e addolorati perché dopo una lunga malattia ci ha lasciati Patrizia, la mia storica commessa, colei senza la quale oggi, dopo quaranta anni di attività non sarei ancora qui, colei con la quale nel lontano 1982 io, neolaureato e totalmente digiuno di questo lavoro ho iniziato questa affascinante e difficile avventura, colei che con la sua umanità, competenza e dedizione è stata determinante nella mia crescita professionale e un vero punto di riferimento per tutti i nostri clienti che nel corso degli anni sono entrati con fiducia nel mio negozio. Ci stringiamo con affetto intorno ai suoi cari e andiamo avanti».