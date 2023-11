Venerdì 3 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Già nel suo nome – Aurora – c’è l’indizio della comparsa di una nuova luce, nel cuore del centro storico. Ma per Aurora Infussi, 24 anni appena, la coraggiosa scelta di rilevare la storica attività di abbigliamento di Giorgio Grassi, in piazza Vittorio Emanuele II a Rieti, va ben oltre il primo, importante giro di boa della sua vita: da portare avanti c’è infatti uno dei marchi storici della città, che da oltre cinquant’anni ha saputo ricavarsi prima e mantenere poi la sua nicchia di irrinunciabile clientela, superando (e dettando) mode, crisi economiche e la spietata concorrenza del commercio online.

La scelta. A Rieti, storie del genere - riguardanti i negozi di vendita al dettaglio - non se ne sentono certo tutti i giorni. Meglio chiudere o trasformare e in centro storico, poi, figurarsi: tra la crisi post-2008, i continui e malriusciti esperimenti di Ztl e i cantieri del Plus, in neanche un decennio il crollo verticale del commercio è stato servito su un piatto d’argento. Così, mentre si resta in attesa di capire in che modo l’urbanistica comunale determinerà la nuova mappa social-commerciale dei prossimi anni, c’è chi ad appena 24 anni prende il coraggio a due mani, come Aurora, e sceglie il sogno di frequentare e tenere d’occhio il mondo della moda, selezionando le collezioni da proporre e vendendo la propria visione.

La formazione. Terminato l’istituto Alberghiero, dopo un primo periodo trascorso in negozio durante il quale è riuscita subito a conquistare la fiducia dell’abituale clientela di Grassi, Aurora non ha tardato a comprendere che ciò che sentiva era anche quello che le riesce meglio: «Nel corso degli ultimi due anni ho capito che questo era il lavoro giusto per me – racconta la nuova proprietaria, affiancata dall’altra giovanissima collega, Ginevra Severi – E da quel momento, l’obiettivo è sempre stato quello di intraprendere una mia strada personale».

L’occasione giusta, come spesso accade, è arrivata quasi inaspettata: «Giorgio mi ha spiegato di voler passare la mano – rivela Aurora - Giorno dopo giorno mi ha invogliata, insieme anche a molte persone che hanno creduto in me, dandomi la spinta». In vista non c’è però nessuna rivoluzione che rischierà di scontentare i fan di Grassi, tutt’altro: «L’obiettivo è restare sulla stessa linea di prodotti già proposti nel corso degli anni da Giorgio, migliorandoli e acquisendo anche una fascia di clientela più adulta – spiega Aurora - E dal prossimo anno tornerà anche l’abbigliamento per la donna».

Passaggio del testimone. Per Giorgio Grassi, osservare Aurora è come guardare sé stesso 47 anni fa: «Avevo appena vent’anni, quando decisi di affiancare mio padre Adalberto nella conduzione del negozio – racconta Giorgio – All’epoca era “Grassi Sport” e vendeva articoli sportivi. Poi, in autonomia, scelsi di passare all’abbigliamento». Un consiglio per Aurora, in tempi difficili come questi? «Oggi c’è la concorrenza di Internet, ma credo che da parte delle persone debba esserci un ritorno al gusto di entrare in negozio, di poter scegliere ed essere consigliati – conclude Giorgio - E in questo Aurora sarà certamente in grado di proseguire con un’attività all’altezza di Grassi».

L’inaugurazione del nuovo corso di vita affacciato su piazza Vittorio Emanuele comincerà domani pomeriggio, a partire dalle 17. Tanti auguri.