Giovedì 6 Ottobre 2022, 00:10

RIETI - Rieti è al 17esimo posto tra le città italiane sotto il profilo climatico. È quanto emerge dalla classifica dell’Indice di vivibilità climatica, elaborato da IlMeteo.it in collaborazione con il Corriere della sera su 107 capoluoghi di provincia. Sono tredici gli indici considerati per la classifica: indice di calore, notti tropicali, ore di sole, ondate di calore, escursione termica, giorni freddi, nebbia, nuvolosità diurna, comfort umidità, raffiche di vento, brezza estiva, giorni di pioggia e piogge intense. A ognuno di essi è stato assegnato uno specifico punteggio che ha portato a una posizione nella classifica generale.

Se si guarda la classifica generale, ai primi due posti ci sono Imperia e Savona. Sono solo cinque i capoluoghi di provincia che hanno superato quota 700 dell’indice di vivibilità climatica, riferito al 2021. Andando a guardare in profondità tra i vari indici, si scoprono dati interessanti a conferma del clima reatino. Per la “brezza estiva”, il capoluogo di provincia si posiziona al 43esimo posto. Al 55esimo per “comfort umidità”. L’indice poi conferma Rieti tra le città con una media annuale di “escursione termica” tra le più alte e Rieti si posiziona al 90esimo posto. Questo significa che più è ridotta la differenza tra temperatura massima e minima giornaliera, più aumenta l’indice di vivibilità. Settantottesimo posto per “giorni freddi”. Con 28 giorni di “nebbia” per almeno 3 ore consecutive, si attesta al 69° posto: meno sono i giorni con questa caratteristica e più aumenta l’indice di vivibilità. In questo caso basti pensare che sul podio c’è Massa, con zero giorni di nebbiosità. E poi il dato migliore: 2° posto, dopo l’Aquila, per assenza di giornate con “ondate di calore”. Le “notti tropicali” identificano il numero di ore notturne con temperatura minima e maggiore di 20 gradi: meno sono le notti tropicali in un anno, più aumenta l’indice di vivibilità. Rieti conferma di essere una città in cui, nelle ore notturne, si dorme bene: 16esimo posto, con 16 giorni nel 2021 con una temperatura superiore a 20 gradi. Ma, con 7 giorni, fa registrare la metà classifica per “piogge troppe intense”.