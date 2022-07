RIETI - Ancora una giornata senza eccessivi picchi di caldo, a Rieti e nel Lazio.

Per la giornata di oggi, domenica 10 luglio, il bollettino meteo del ministero della Salute e della Protezione civile, per Rieti, indicano bollino verde e allerta zero per le ondate di calore. E' il terzo giorno consecutivo.

Le temperature, oggi, oscillano tra 19 e 32 gradi, con una massima percepita di 31 gradi.