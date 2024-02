Mattia Furlani, debutto superlativo a Stoccolma: salta 8,08 e migliora il record europeo U20

RIETI - Miglior inizio di 2024 per Mattia Furlani non poteva esserci. Il portacolori delle Fiamme Oro, cresciuto nella Studentesca Milardi, ha vinto la gara del lungo al Folksam Grand Prix di Stoccolma migliorando il primato europeo U20 indoor già denenuto dal reatino d'adozione.

Il lunghista azzurro ha saltato 8,08 al quartro salto battendo il 7,99 ottenuto lo scorso anno sulla pedana svedese. Di spessore anche gli altri salti: doo un nullo ecco il crescendo con 7,88 e 7,95 primo del balzo da record. Poi un altro nullo e un 8,01 a chiudere e a confermare l'ottimo livello già raggiunto in questo inizio di stagione, che fa ben sperare per i Mondiali indoor di ìGlasgow (1-3 marzo) e soprattuto per gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi.