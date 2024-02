Rinvenuti alcuni oggetti e capi di vestiario smarriti nella calca al Mama Dancing, ecco come ritirarli

RIETI - «La notte del 4 febbraio scorso, al termine di un evento musicale tenutosi al Mama Dancing di Cittaducale, per cause in corso di accertamento, presso il guardaroba del locale, alcuni avventori non hanno potuto ritirare i rispettivi indumenti che avevano lasciato in custodia al momento del loro arrivo - si legge nella nota dei carabinieri - Nei giorni scorsi, gli organizzatori dell’evento hanno consegnato alla Stazione Carabinieri di Cittaducale alcuni capi di abbigliamento e documenti che sono stati rinvenuti all’interno della discoteca e nelle immediate vicinanze».

Gli oggetti e i capi di vestiario sono ora custoditi dal Comando Arma (Stazione di Cittaducale, via Cavalieri di Vittorio Veneto, nr. 5 - tel. 0746/690700) ove i rispettivi proprietari potranno ottenerne la restituzione, dimostrando di averne diritto.