Il Caos di Terni ospita il mercatino dell'usato: vestiti a 40 euro al chilo

TERNI- Un chilogrammo di abiti usati al costo di 40 euro. Il vintage market di Vinokilo è ospite negli spazi del Caos di Terni fino a domani 4 febbraio. Ma come funziona questo mercatino? Le persone possono accedere alla vasta scelta abiti usati, ma ci sono pure accessori, che si potranno acquistare pagandoli in base al loro peso, ottenendo uno sconto se si consegneranno i propri capi di abbigliamento usati. Così nei locali ci sono apposite bilance dove pesare i vestiti, ma anche camerini dove provarli. Un fenomeno che in questi ultimi mesi sta crescendo in maniera direttamente proporzionale alla voglia di sostenibilità. Già perché qui il principio delle 4R, riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero è di casa.

Con l'occasione è possibile visitare pure il museo. Ma questa è un'altra storia.