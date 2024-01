Incidente tra due vecchie Panda, caos traffico in pieno centro

Scontro fra due Panda questa mattina, 17 gennaio, a Sora, traffico in tilt all’incrocio tra viale XX settembre e Lungoliri Simoncelli. Il sinistro potrebbe essere stato causato da un malore di uno dei due conducenti che avrebbe urtato l'altro veicolo ma saranno gli accertamenti effettuati dagli agenti della municipale a chiarire la dinamica. Sul posto il 118 per soccorrere il conducente di una delle due Panda; l'uomo è stato portato al pronto soccorso del Santissima Trinità. Non ci sarebbero feriti gravi ma la circolazione, anche a causa della pioggia che ha costretto tutti ad uscire in macchina, è rimasto paralizzato per diversi minuti.

