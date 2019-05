Ultimo aggiornamento: 09:41

RIETI - Il Presidente Mattarella il 1° maggio ha nominato cinque reatini “Maestri del Lavoro”. Anche quest’anno cinque nuove “Stelle” sono entrate a far parte del Consolato Provinciale di Rieti.A ricevere l’ambito riconoscimento sono stati:Umberto Curti (Torano di Borgorose, Strada dei Parchi)Luciano Mancini (Rieti, Schneider Electric)Bruno Pagano (Rieti, Shire Baxster)Erminio Roscetti (Borgovelino, Kohler)Stefano Seguiti (Rieti, Credit Cariparma)Il Presidente della Repubblica, ha ricevuto nel Salone delle Feste del Quirinale i nuovi “Maestri del Lazio”, consegnando loro le “Stelle al Merito del Lavoro” quale onorificenza per essersi particolarmente distinti, durante l’attività lavorativa, per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.Alla solenne cerimonia erano presenti i loro familiari ed il Console Provinciale dei Federmaestri d’Italia l'ingegnere Giuseppe Miluzzo.Il giorno 4 maggio in un conviviale presso il ristorante “La Foresta” le nuove Stelle sono state festeggiate, per l’onorificenza ricevuta, dal Console Provinciale e da un folto gruppo di Maestri del Lavoro Senior.