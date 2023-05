Lutto in casa Studentesca per la morte di Flavia Ferrari. La 24enne mezzofondista per 5 anni in maglia rossoblù

RIETI - «Non ci sono parole. E' davvero dura». Alberto Milardi ha da poco pubblicato una foto bianco e nero sul profilo della Studentesca, con la scritta "Flavia" seguita da un cuore. Un modo delicato per salutare Flavia Ferrari, la 24enne ex rossoblù che stamattina è morta per un malore a Roma stamattina, mentre faceva attività fisica in un parco della capitale. «Era un vero talento - spiega Milardi - aveva fatto la Coppa Campioni ed era stata in nazionale under 20. Viveva per correre ed era arrivata da noi nel 2015 poi, nel 2020, aveva dovuto sospendere l'attività».

Mezzofondista specializzata negli 800 e nei 1500, la Ferrari era arrivata alla corte di Milardi dopo i buoni inizi con la Libertas Castelgandolfo Albano. In maglia reatina era arrivata anche la convocazione in nazionale, poi lo sto all'attività per un problema al cuore che l'aveva costretta ad intraprendere un lungo percorso di cure.

Proprio ieri l'ex atleta aveva pubblicato un post sul suo profilo Instagram, nel quale parlava con speranza della sua uscita dalla clinica dopo due mesi molto duri. «Sono consapevole che il mio percorso non finisce qui - scriveva ieri su Instagram - che la strada da fare è ancora lunga e che potranno presentarsi delle difficoltà, ma mi piace pensare che il peggio sia alle spalle.

Volevo dire grazie a tutte le persone che in questi due mesi mi hanno chiamato o scritto per tirarmi su di morale o per una semplice parola di conforto, sono grata per tutto l’affetto ricevuto».