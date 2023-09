Greccio e Matera, il possibile gemellaggio nel nome del presepe

RIETI - Greccio, destinazione mondo, infatti, dopo gli ultimi gemellaggi con Betlemme e Assisi, è arrivata la conferma che è in corso di definizione un accordo con la Capitale italiana della Cultura Matera.

Nel prezioso contesto delle celebrazioni natalizie, un legame speciale si sta consolidando tra due preziosi tesori italiani: il presepe vivente di Greccio e la magica rappresentazione nei rioni dei Sassi di Matera. Entrambi gli eventi, con radici antiche e profondamente legate alla religiosità popolare, si preparano a festeggiare rispettivamente il loro ottocentesimo e trentesimo anniversario.

Un gemellaggio storico quello che potrebbe unire Greccio e Matera. Per legare la cornice suggestiva e storica dei Sassi con lo scenario che 800 anni fa vide il poverello di Assisi, dar vita al miracolo della notte di Natale con la rappresentanzione del primo presepe della storia. Entrambi gli eventi, condividono la peculiarità di accogliere la Natività in ambienti autentici e legati alla fede popolare, offrendo un'esperienza spirituale unica.

L’anniversario, quello di Greccio, che sottolinea l’importanza unica di questa tradizione millenaria, radicata nel cuore delle comunità italiane e amata in tutto il mondo. Entrambi gli eventi si svolgono in un periodo speciale, contrassegnato anche dalle celebrazioni per i trenta anni dall'inserimento dei rioni Sassi e dell'habitat rupestre di Matera tra i Beni dell'Unesco. Un'occasione per celebrare e promuovere l'unicità e la bellezza di queste rappresentazioni della Natività, che continuano a incantare generazioni di visitatori con il loro messaggio di amore, speranza e pace.

Insieme, Matera e Greccio ci invitano a immergerci nella magia del Natale, a riflettere sul vero significato di questa festa e a condividere momenti preziosi con coloro che ci sono cari, in un clima di autentica spiritualità e condivisione.