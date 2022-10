Lions Club Rieti Varrone, una giornata ricca di iniziative

RIETI - Full immersion del Lion Club Rieti Varrone in questo fine della settimana. Sabato mattina si è cominciato con il torneo di calcetto “ Insieme si può” organizzato dai ragazzi Leo. Quattro squadre si sono cimentate in un torneo di calcio a 5 realizzato con la collaborazione della Uisp ed il Campo sportivo del Coriandolo in Viale Fassini.

La squadra Gialla era formata dai ragazzi delle comunità di Colle San Mauro capitanata dall’instancabile Don Giovanni, la squadra Blu dai Leo del Club Rieti Varrone, la squadra Verde dai ragazzi del reparto Rianimazione dell’Ospedale Camillo De Lelli e la squadra Rossa dai ragazzi della “Sabina Universitas”.

Le divise sono state fornite dallo sponsor “Gelo Mare”, mentre il pranzo è stato offerto dalla ditta “Stollagli”.



Nella mattinata ci sono state due partire e nel pomeriggio le finali per il 3° e 4° posto e poi la finale per il 1° e 2° posto. È risultata vincitrice la squadra dei ragazzi di Colle San Mauro, secondi i ragazzi della Rianimazione, terzi e quarti rispettivamente i Leo ed i ragazzi dell’Universita. Viva soddisfazione per il risultato del service che ancora una volta ha avvicinato i giovani allo Sport.

Questo progetto è servito per far capire ai giovani che praticare lo sport rende più sicuri. La pratica sportiva infatti migliora la stima in sé stessi. Inoltre il movimento serve a controllare le emozioni ed a combattere lo stress; i ragazzi possono così scaricare le tensioni, l'ansia e la stanchezza derivanti dalla scuola e dallo studio; non ultima funzione è allontanare i ragazzi dalla strada ed a socializzare anche con diverse estrazioni sociali e comunità.

Sempre oggi il Club è impegnato nello Screening sul Diabete a Santa Rufina di Cittaducale, domani mattina sarà impegnato nel Service “Terra per la Vita” dove verranno donate all’Associazione Nazionale contro il disagio e l’alcolismo ortaggi invernali e piantine da orto.



Nel pomeriggio tutti alla Casa di riposo Santa Lucia per festeggiare con i nonni.