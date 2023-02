Il Lions Club Rieti Varrone ha aderito all’iniziativa “Un poster per la Pace”

RIETI - Da oltre tre decenni i Lions club di tutto il mondo sponsorizzano nelle scuole e presso le organizzazioni giovanili un concorso per opere artistiche molto speciale. Realizzare dei poster sulla pace offre ai giovani di oggi tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace, ispirandosi all’arte e alla creatività.



L’iniziativa è particolarmente sentita in questo momento in cui le guerre si riaccendono nel mondo ed in Ucraina in particolare sull’intero pianeta sono in atto circa 59 guerre; tra le più sanguinose c’è il conflitto tra Pakistan e India per la regione del Kashmir, tra Sudan e la Repubblica Democratica del Congo, tra Somalia e Mozambico, tra Israele e Palestina e tante altre.

Il Lion Club Rieti Varrone ha aderito, come ogni anno, all’iniziativa “Un poster per la Pace”.

La Presidente del Club Alberta Paris e l’insegnante Maria Luisa Formichetti hanno promosso il progetto presso l’Istituto Giovanni Pascoli di Rieti dove hanno partecipato gli studenti della IIIA: Anna Pastore, Giulia Fiorentino e Noemi Pitotti; gli studenti della IIIB: Noemi Formichetti, Sofia Eleuteri ed Elisa Martini; gli studenti della IIIC Emma Silvestri, Gemma Savastani e Fabiana Volpe e per la IIID Chiara De Sanctis, Filippo Papale e Matilde Pizzoli.

Tra gli elaborati selezionati la scelta è caduta sul tema ideato dalla studentessa Anna Pastore della IIIA.

A tutti il ringraziamento del Lions Club Rieti Varrone che ancora una volta ha collaborato in piena sinergia con istituzioni e giovani per la migliore riuscita del progetto.