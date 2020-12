“Terra per la vita”, il Lions Club Rieti Varrone realizza il suo service: volontariato al convento dei Cappuccini

RIETI - Giovedì 17 dicembre il Lions Club Rieti Varrone ha realizzato il suo Service nell’ambito del tema Salute, Ambiente, Giovani e Comunità intitolato “Terra per la Vita”.



Questa attività di volontariato si è svolta presso il Convento di Colle San Mauro (conosciuto a Rieti come il Convento dei Cappuccini) ed è consistita nella donazione di una serie di attrezzi agricoli di primaria importanza per l’autosostentamento della Comunità, ivi operante, legata all’Associazione Nazionale contro il Disagio e l'Alcolismo.

In particolare i giovani ospiti stanno portando avanti un progetto per ripristinare l’allevamento di pollame e la riattivazione di orti e vitigni, attività molto impegnative e utili a ricostruire un ambiente lavorativo sano grazie al contatto con la natura che in quella zona si è mantenuta integra e incontaminata.

«Con questo Service il nostro Club ha contribuito alla nascita ed alla implementazione del progetto i cui futuri sviluppi saranno seguiti gradualmente nel loro percorso di crescita».



Il tutto si è svolto alla presenza di S.E il Vescovo Domenico Pompili, di S.E. il Vescovo Emerito Delio Emerito Lucarelli, del Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti Sindaco di Rieti, del Presidente nazionale ANCDA (Associazione Nazionale contro il Disagio e l'Alcolismo) Vito Grazioli, del Presidente della V Circoscrizione Gianni Turina, del Presidente della zona A - V Circoscrizione Sergio Quattrini, di Don Giovanni Crisostomo, di Don Luigi Faraglia e di numerosi soci del Lion Club Rieti Varrone.



«Le autorità presenti hanno encomiato il sodalizio reatino per questa iniziativa volontaria di grande spirito altruistico che denota come l’operato dei Lions sia sempre vigile nel recepire le istanze provenienti dal territorio e le richieste di aiuto e sostegno che si levano dalla comunità locale e dalla società più in generale».

