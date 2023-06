Lions Club Rieti Varrone, passaggio della campagna: Maurizio Rosati nuovo presidente al posto di Alberta Paris

RIETI - Con una solenne cerimonia all'insegna del servizio e della condivisione, tipica dello spirito lionistico, il Club Rieti Varrone alla presenza del Sindaco che ha portato i saluti della Città di Rieti, delle massime autorità civili locali e di S.E. il Prefetto di Vibo Valentia (socio del Club) e di Presidenti di altri Club Lions della Provincia, ha festeggiato il passaggio del martello che suonerà la campana per la prossima annata lionistica 2023 ÷ 2024.

Il 24 giugno ha visto avvicendarsi, nell'impegnativo ruolo di Presidente del Club Rieti Varrone, la Presidente uscente la Dott.ssa Alberta Paris e il Presidente entrante l’Ing. Maurizio Rosati dirigente regionale.

Il saluto di ringraziamento del nuovo Presidente è stato rivolto principalmente ai soci del Club, uno dei più numerosi del Lazio e sicuramente tra i pochi con il maggior numero dei soci fondatori ancora attivi e presenti nel Club, nonostante alcuni di essi siano residenti fuori città da anni, ma tuttora legati da uno spiccato e concreto senso di appartenenza.

Un saluto particolare è stato portato dal Past Governatore Bruno Ferraro già Presidente del Tribunale di Tivoli, socio onorario del Club, che ha sottolineato il suo particolare apprezzamento per la consistenza e spessore delle attività di service messe in campo dal Club e portate alla ribalta nazionale da lui stesso, in qualità di Vice Direttore della rivista multi distrettuale Lions.

Nel suo discorso d’insediamento il Presidente Maurizio Rosati ha sottolineato come il grande e apprezzato lavoro svolto nell’annata che sta per concludersi, sarà foriero di grande impegno, all’insegna della continuità, della coesione e della spiccata operatività dei Soci, lavorando in silenzio, caratteristica peculiare del Lions Club Varrone, verranno consolidate le attività di service a favore delle principali aree d’intervento dell’Associazione quali: vista, giovani, diabete, fame, ambiente, opere umanitarie e altre attività di servizio.

Il programma esposto dal neo Presidente ha ricordato come in occasione della ricorrenza dell'Ottocentenario del Presepe di Greccio così come quarant'anni orsono il Club Varrone stimolò il gemellaggio tra la città di Betlemme e quella di Greccio, oggi forti della presenza del Sindaco di Greccio tra i propri soci, ha concretizzato anche il gemellaggio con il Club Lions di Betlemme oltre a quelli con il Club portoghese di Villanova de Famalicão e francese di Roissy Pais de France accogliendo con favore patti di amicizia con quei Club che intenderanno condividere esperienze di sevizio.

Orgoglioso di poter essere di riferimento per un Club tanto importante e operativo il Presidente entrante ha ringraziato tutti i soci per la fiducia accordatagli all'unanimità per l'impegnativo compito conferitogli.