Lions Club Rieti Varrone, convegno sulla lotta alle allergie respiratorie e presentazione del libro “Butta via i fazzoletti”

RIETI - Giovedì 2 marzo nella sala consiliare del Comune di Rieti è stato presentato il libro “Butta via i fazzoletti” opera dell’autrice dott.ssa Sabrina De Federicis. Il volume tratta di allergie respiratorie e dell’unica terapia desensibilizzante in grado di agire sulla causa dell'allergia e non solo sui sintomi tra i quali la rinite e l’asma.



Dopo i saluti di rito della presidente del Lions Club Rieti Varrone Alberta Paris e del sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi la presentazione è stata condotta dal giornalista di Canale 5 Paolo Di Lorenzo davanti a una platea interessata al tema del convegno dal titolo “di allergia si può guarire … se sai come fare“ promosso dalla Dott.ssa Isabella Marchese socia del Lions Club Rieti Varrone.



A seguire una tavola rotonda con gli interventi del Dott. Andrea di Rienzo Businco esperto del settore, della Dott.ssa Katia Ansani, dei Dott. Luca Moriconi e del Dott. Arnaldo Gentile. Numerosi i medici presenti in sala che hanno preso la parola tra i quali il Dott. Mazin Sabha, la Dott.ssa Rita Le Donne, il Dott. Maurizio Pizzoli.

Tra il pubblico molte domande sulla natura e sui costi di questa terapia. L’argomento è stato talmente di attualità che merita di essere approfondito in successive sessioni di lavoro.