Lions Club Rieti Varrone, McDonald's dona pasti alla Mensa Santa Chiara

RIETI - Grazie ad una proficua intesa, mercoledì 8 febbraio il McDonald’s di Rieti ha donato 150 pasti (panino + acqua + frutto) al Lions Club Rieti Varrone che ha provveduto a consegnarli immediatamente alla Mensa Santa Chiara presso la quale ogni giorno afferiscono centinaia di persone richiedenti assistenza.



È importante ricordare che questo accordo, che si è poi consolidato in un progetto permanente, è stato messo in campo per la prima volta nel 2020, con l’obiettivo di dare conforto a coloro che necessitano di aiuto e di sostenere così le comunità locali sia nelle fasi emergenziali sia nell’ordinaria attività di sostegno ai più fragili.



Il McDonald’s di Rieti partner professionale ed affidabile è stato ed è determinante in questa collaborazione con il Lion Club Rieti Varrone unica nel suo genere e molto proficua sia sotto il punto di vista del supporto umano sia dal punto di vista operativo.

AI Direttore ed ai dipendenti il nostro plauso per il prezioso impegno e per il lavoro dedicato al progetto che vede volontari e aziende uniti insieme in una lodevole iniziativa per la città.

In questo complesso scenario che vede l’aggravarsi del disagio e delle necessità per una larga fetta di popolazione McDonald ed il Lions Club Rieti Varrone rilanciano la sfida che li vede uniti con il proposito di una donazione di 150 pasti a settimana.



Un bellissimo gesto a supporto delle persone e dei territori in cui operano proficuamente.