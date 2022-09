La Lilt consegna una partita di olio alla mensa di Santa Chiara

RIETI - Com’è ormai tradizione la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti ha consegnato alla Mensa di Santa Chiara una partita di olio extra vergine d’oliva, per contribuire alla benemerita attività svolta a favore di persone in difficoltà.

L’incontro tra il presidente Enrico Zepponi accompagnato dal vice presidente Flavio Fosso dalla dirigente Anna Rita Masci, dai soci volontari Marcella Della Penna, Franco Vecchi e la Responsabile della Mensa Santa Chiara Stefania Marinetti con il marito Francesco Balloni è avvenuto nella sede della Lilt in via dei Salici 65.

Evidente la soddisfazione sia dei donatori che di chi ha ricevuto il dono.

«Questo gesto della Lilt - ha commentato la signora Marinetti – ci avvicina ancora di più a chi si occupa di prevenzione e lotta ai tumori, anche perché da tempo abbiamo la gestione di Villa Rosina a Pian de Valli del Terminillo, messaci a disposizione dalla Fondazione Varrone che ne è proprietaria dove abbiamo fatto rete con il Bambin Gesù e l’Oncologia pediatrica del Gemelli di Roma per l’assistenza ai bambini con patologie oncoematologiche».

«Tornando alla nostra attività principale debbo dire che ogni singolo aiuto ci è prezioso perché la “mensa” che nel periodo della pandemia aveva visto scendere il numero degli ospiti da 210 a 80-90 giornalieri ora, data la situazione economica generale è tornato a crescere fino a 150. Lo stesso sta avvenendo anche per l’assistenza alle famiglie che erano arrivate a 650 in tutta la provincia».

«Attualmente – ha concluso – si è aggiunta una forte richiesta di interventi finanziari per il pagamento delle bollette. Ecco ogni dono, ed il vostro in modo particolare ci è particolarmente gradito».

«Siamo noi che ringraziamo la Responsabile Stefania Marinetti e Francesco Balloni, unitamente a tutti coloro che lavorano alla Mensa Santa Chiara – ha risposto il presidente Zepponi – i quali ci consentono di fare un uso giusto ed utile dell’olio extra vergine d’olivo a nostra disposizione, che è un alimento prezioso nella pratica della Prevenzione delle malattie oncologiche. Proseguiremo con convinzione su questa strada»:

Domenica 2 ottobre la Lilt parteciperà alla “Camminata per la vita” organizzata dall’Alcli donna con lo slogan “Essere più forti del tumore al seno, al colon, alla cervice”.