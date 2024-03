Zepponi incontra Maccari: rinnovata la sinegia Lilt-Asl

RIETI - Una delegazione della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione Odv di Rieti, composta dal presidente dott. Enrico Zepponi e dal vice presidente cav. Flavio Fosso, è stata ricevuta nella sede di via del Terminillo dal Commissario straordinario dott. Mauro Maccari della Asl di Rieti. Presente la dr.ssa Valentina D’Ovidio.

Nel corso del cordiale colloquio sono stati affrontati alcuni temi comuni che portano alla fattiva collaborazione tra i due Enti.

Il presidente Zepponi ha illustrato le attività svolte in questo primo scorcio dell’anno dall’Associazione reatina che l’ha vista impegnata in varie manifestazioni per la raccolta di adesione agli screening oncologici, anche unitamente alla Asl, incontri con varie associazioni, convegni e conferenze nelle scuole sempre affrontando le tematiche della Prevenzione che è il motivo stesso dell’esistenza della Lilt.

Progetti importanti saranno realizzati per dare sempre maggior rilievo alla Campagna dell’Ottobre rosa.

Il dott. Maccari ha valutato positivamente l’attuale stato di collaborazione con la Lilt soprattutto nel campo della raccolta delle adesioni agli screening, in un quadro ben preciso di indicazioni programmatiche, dando come punto di riferimento il dipartimento di Prevenzione della Asl. Ha condiviso con i rappresentanti della Lilt le tematiche di educazione sanitaria soprattutto rivfolta agli studenti.

Al termine dell’incontro il presidente Zepponi ha donato al Commissario Maccari un campione dell’olio extra vergine d’oliva che sarà distribuito al desk della Coop venerdì prossimo 22 marzo una copia dei libri “Cento Anni della Lilt” e “Il Velino va”.