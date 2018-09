di Giacomo Cavoli

RIETI - "Io candidata? Sono laureata in sociologia e sono giornalista. Per fare le cose voglio essere preparata: ora sto studiando giurisprudenza. Prima mi laureo, poi fra due anni e mezzo vediamo". E' la riflessione - rilanciata in un tweet sul profilo Twitter di "Liberi sulla Carta" - che Federica Angeli, giornalista di Repubblica sotto scorta per le sue inchieste sulla criminalità di Ostia, fa sul palco centrale del polo culturale di Santa Lucia, ospite del festival letterario di Liberi sulla Carta, presentando la sua ultima opera "A mano disarmata" (Baldini+Castoldi), cronaca dei millesettecento giorni che la Angeli ha vissuto nel mirino della malavita da quando, nel 2013, le fu assegnata la scorta dopo le minacce ricevute a seguito delle inchieste sulla criminalità organizzata di Ostia.



Una riflessione, quella della Angeli legata ad un suo possibile impegno in politica, che la giornalista esclude al momento. "Sono stata contattata molte volte per sondare un mio possibile interessamento - racconta la Angeli - L'ultima fu due anni fa, poco prima della vittoria di Virginia Raggi candidata a sindaco di Roma. Io ho sempre rifiutato ogni proposta di impegno politico, ma sono convinta che per fare politica sia necessaria la competenza e l'ultimo episodio è stato il via libera alla scelta di mettermi di nuovo a studiare e conseguire la mia seconda laurea in giurisprudenza. Mi mancano due anni, poi nel 2020 ne riparliamo".

