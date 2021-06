A mano disarmata, stasera su Rai 1 Claudia Gerini sarà Federica Angeli, la giornalista che ha denunciato la mafia a Ostia

'A mano disarmata'. Rai 1 sceglie di trascorrere la prima serata in compagnia dei suoi telespettatori con un film di Claudio Bonivento, uscito al cinema il 6 giugno del 2019, tratto da una storia vera di cronaca romana. Claudia Gerini, protagonista della pellicola, indosserà infatti i panni di Federica Angeli la giornalista che, dal 2013, vive sotto scorta a causa delle minacce mafiose ricevute per le sue inchieste sulla criminalità organizzata a Ostia individuando tre clan specifici: i Fasciani, i Triassi e gli Spada. A mano disarmata è il titolo del suo libro attraverso il quale, raccontando la sua esperienza, ha provato a combattere una resistenza culturale che vede ancora la mafia come una «faccenda del Sud».

Da cronista dell’edizione romana di "La Repubblica", Federica Angeli prende quindi in mano la sua vita e decide di usarla, senza risparmio, in una causa civile: la lotta ai clan mafiosi che infestano Ostia. La sua arma è - e sarà sempre - la penna. Il film racconta le tappe della sua sfida alla malavita, iniziata nel 2013 e non ancora finita, senza mai dimenticare la sua dimensione di donna, madre di tre figli e moglie: il coraggio e la paura, la solitudine e la solidarietà, la disperazione e l’entusiasmo per una battaglia combattuta a viso aperto.