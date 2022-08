Sabato 20 Agosto 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Gli ultimi concerti che chiudono il Fara Music Festival si terranno sul palco “Into The Garden, all’interno dell’Abbazia di Farfa, con Paolo Principi, Fortini De Vittor duo. Questa sera alle 21.30, si esibirà il Paolo Principi trio. Principi iniziò a suonare la fisarmonica a 7 anni e continuò a studiare il suo primo strumento per più di dieci anni con Rolando Bolognini. Quindi scoprì la musica jazz, il pianoforte e le sonorità elettroniche e iniziò a lavorare come consulente musicale per una azienda. Nel frattempo, studiava composizione e direzione d’orchestra, per scoprire l’evoluzione del linguaggio musicale negli ultimi secoli. Domenica, sempre alle 21.30, Fortini De Vittor duo. Un progetto tra melodia e armonia delle canzoni preferite da Sara Fortini e Federico De Vittor. Una collaborazione nata per la realizzazione dell’album intitolato “Songs” e pubblicato recentemente dall’etichetta Emme Record Label.

Arte e spettacolo in alta Sabina con “Sentieri in Cammino”, il progetto di teatro e musica, diretto da Massimo Wertmüller. Questa sera alle 21, in piazza Sant’Agostina a Pozzaglia Sabina, (ingresso libero), arriva la lirica, con il concerto “Là ci darem la mano”, con le arie più belle dalle opere celebri, eseguite dalla soprano Marta Vulpi, dal tenore Simone Ponziani e dal baritono Alessio Potestio, con Stefano Caponi al pianoforte e il Quartetto Archi della Rosa. In programma il “Don Giovanni” di Mozart, con il celebre duetto che dà il titolo al concerto, ma anche arie dalle opere di Donizetti, Rossini, Verdi e Puccini.

Si chiude il Labro Festival con gli ultimi appuntamenti in piazza Nobili Vitelleschi della kermesse diretta da Piero Fasciolo: questa sera alle 21, “The soul of Jazz”, con l’Ensemble D’Altrocanto, mentre domenica alle 21 lo spettacolo “Balloon!”, previsto in origine per oggi e poi posticipato. “Balloon!” è uno spettacolo diviso in tre parti, ognuna creata da un diverso coreografo, che vede come protagonista un super eroe robot. I coreografi riescono a combinare l’immagine fumettistica, la segnaletica robotica e la danza, narrando la storia del robot. Un tema attuale che viene rappresentato sul palco attraverso un giocoso congegno di danze a base di vignette plastiche o animate. Info (tel. e whatsapp): 348/7487953.

Oggi alle 21.30, per Agosto Music on the Road, in piazza San Rufo, a Rieti, la rassegna culturale e musicale promossa dall’Associazione Culturale Musikologiamo, dalla Misericordia di Rieti e Fratres, con il supporto di Radiomondo e Rietinvetrina in scena il concerto Brasile Jazz a cura di Valentina Pagliarello e Simone Gubbiotti, con un programma dedicato alle melodie Sudamericane rielaborate in chiave jazz.

Chitarre e cantine con il III Festival del Cantautorato, questa sera, a Montenero Sabino. Ai piedi del Castello degli Orsini, si esibiranno (dalle 21) in concerto Francesco Tricarico, Galoni e gli Area765. Una manifestazione interamente dedicata alla musica d’autore. Dalle 19 degustazione di piatti della tradizione sulle note di canzoni che hanno fatto la storia del cantautorato italiano. Mostra, proiezioni e visite guidate al castello.

Oggi e domenica, a Belmonte in Sabina, la 36esima sagra del turchetto, tipico dolce locale, tradizione nel paese sabino. La proposta è di due serate con spettacoli musicali di Sara & Sogno Mediterraneo e Sole d’Italia. Durante la manifestazione, saranno presentate le giovani del servizio civile, fiore all’occhiello della Pro loco, che organizza l’appuntamento. La sagra del turchetto è una manifestazione di promozione culturale, folcloristica ed enogastronomica, che si ripete ogni anno. La manifestazione ha tra i suoi obiettivi quello di mantenere vive sul territorio le tradizioni in ogni campo, tipiche dei paesi della Sabina, far conoscere queste usanze e il territorio del Comune di Belmonte nel Lazio e, grazie ai cammini di fede, anche ai visitatori provenienti da ogni parte del mondo. L’intero paese si mobilita per allestire questa ricorrenza turistica, folcloristica e culturale. Sono tanti i giovani e gli anziani che scendono in campo con forza, entusiasmo ed esperienza, che si mettono al servizio della comunità per garantire la riuscita di quella che sembra essere la manifestazione più importante e attesa dell’anno per il paese. Oltre all’aspetto culinario e musicale, nella due giorni, sarà possibile partecipare a convegni, mostre, giornate ecologiche, gare e competizioni, assaggiare le enormi pizze cotte al forno a legna dal maestro pizzaiolo Enrico Brigotti, oltre alle altre specialità culinarie tipiche di questi luoghi negli stand gastronomici allestiti per l’occasione. Chiusura con il turchetto, spettacoli musicali e teatrali di gruppi di giovani locali. Nei giorni precedenti alla sagra, si procede con la preparazione da parte dei residenti del posto del tipico dolce, il turchetto appunto, cotto in appositi forni a legna nella piazza principale del paese, con l’odore di questo biscotto che si diffonde e il prodotto successivamente confezionato all’interno delle ceste.

Fino a domenica, torna “Amatrice a Cavallo”. La seconda edizione della fiera mercato si svolge a Torrita di Amatrice e vede la presenza di ottocento cavalli e cento muli, con i proprietari di scuderie provenienti da tutta Italia. Spettacoli di ogni genere e sezioni dedicate ai cavalli anche da tiro. La sera, cena in fiera, accompagnati da musica e animazione per grandi e piccoli. Previste esibizioni di canto a braccio, saltarello amatriciano con organetto, ciaramelle e tamburelle. Nel corso della manifestazione vengono valorizzati aspetti del patrimonio immateriale del territorio del Lazio, come la tradizione della carbonera - la carbonaia - che vede i taglialegna al lavoro per condurre sui muli e sui cavalli la legna da carbone, la rievocazione dell’antica pratica della realizzazione del carbone con dimostrazioni dirette al pubblico. Rievocate, inoltre, antiche pratiche come la “marchiatura” e la “ferratura”.

La storia di Longone e del territorio di pertinenza dell’Abbazia di San Salvatore Maggiore sarà la protagonista dell’iniziativa “Longone Sabino tra storia e memoria”, che si terrà lunedì 22 agosto, alle 18.30, a Longone, in piazza del Colle. Organizzato dalla Università agraria di Longone Sabino e dalla Biblioteca casa museo Angelo Di Mario, ha il patrocinio del Comune. A raccontare la storia, a partire dalla fondazione longobarda, lo studioso Giovanni Rampazzi e la storica dell’arte Ileana Tozzi.

Tempo di sagre in tutta la provincia. A Scandriglia, oggi e domenica, musica, gastronomia e folclore per la sagra delle sagne scandrigliesi, una pasta preparata dalle massaie del posto, accompagnata dalla degustazione di altre specialità tipiche. Inoltre serate danzanti con la musica di Tributo Bagutti e Matteo Tortora. Ad Oliveto Sabino, stasera, arrosticini e panini con salsiccia o porchetta e il concerto dei Regina, Queen tribute.

A Frasso Sabino, la festa di San Pietro in Vincoli: oggi, a Frasso, i Pupazzi, live band nota per la sua musica e ironia. Domenica mattina, la tradizionale sfilata del canestro, con giovani donne vestite da sabinesi e, nel pomeriggio, sagra della bertollaccia. A seguire, spettacolo musicale con l’Orchestra Fabrizio Allegrini e poi lo spettacolo pirotecnico.

A Configni la manifestazione “Cantin Cantina”, oggi, con stand gastronomici nel centro storico e serate musicali: questa sera si balla con l’Orchestra Grande evento.

A Paganico Sabino, questa sera, spettacolo musicale della Colorado band, a seguire lo spettacolo pirotecnico e poi il ritorno del tradizionale ballo delle Pantasime; chiude, a notte inoltrata, la discoteca. Domenica sera, Sensazioni d’amore, con la lettura di poesie e prosa.

Ad Amatrice, domenica alle 21, presso il piazzale ex Anpas, tributo a Raffaella Carrà, con i più grandi successi musicali: il live show è interpretato da Vanessa Specchia, presenta Gabriele Marconi.

A Terzone di Leonessa, questa sera, enogastronomia con “Le Cantine di Terzone”, domenica alle 17 la gara di pasta fatta in casa in piazza 7 Aprile a Leonessa e in serata “Walk”, spettacolo di teatro, danza e musica al chiostro.