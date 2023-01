Martedì 10 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - Fratelli d’Italia cala gli assi per le elezioni regionali. Manca solo l’ufficialità, ma a quanto si apprende la coppia di candidati che concorrerà per un posto nel consiglio regionale sarà formata - come anticipato dal Messaggero - dall’ex primo cittadino di Borgorose, Michele Nicolai, e dall’assessore comunale di Magliano Sabina, Eleonora Berni.

La scelta del ticket arriva a pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste. E l’ex sindaco l’avrebbe spuntata su una rosa di nomi che il partito aveva messo in campo. In pole c’erano anche Claudio Valentini (presidente dell’assise comunale di Rieti), Matteo Carrozzoni (capogruppo in consiglio comunale a Rieti) e Ilario Di Loreto (vicepresidente della Provincia). Qualche osservatore sottolinea come il partito cittadino sia rimasto a bocca asciutta, tutto a vantaggio di quello della provincia.

Ma la scelta di Nicolai sarebbe avvenuta per motivi pratici. In prinis per l’esperienza che l’ex sindaco di Borgorose avrebbe nell’ambiente romano. Nicolai, nel 2014, fu il candidato di Forza Italia alla presidenza della Provincia, elezioni vinte poi dal centrosinistra con Giuseppe Rinaldi. Ora ci riproverebbe per un seggio alla Regione Lazio e le possibilità che venga eletto sono elevate.

Derby con Calisse. E già c’è chi parla del derby di Borgorose. Una partita tutta interna al centrodestra, visto che anche il presidente uscente della Provincia, nonché ex vicesindaco proprio dell’allora primo cittadino Nicolai, Mariano Calisse - attuale sindaco di Borgorose - punta a un posto alla Pisana per la Lega. Fratelli d’Italia è dato da più parti in vantaggio rispetto agli alleati della Lega, ma Calisse può contare su una rete di relazioni costruita in questi quattro anni di presidenza all’Ente di via Salaria. E non è poco. Insomma, una bella sfida, tutta cicolana.

Sempre sul fronte del centrodestra, intanto, l’Italia dei Moderati si presenterà ai cittadini domani mattina, nella sala consiliare di Palazzo di città. La conferenza stampa avrà come relatore Yari Lupattelli, coordinatore del movimento politico.