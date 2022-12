Venerdì 23 Dicembre 2022, 00:10

RIETI - Con la scelta di Francesco Rocca quale candidato presidente per il centrodestra, si può dire che sia ufficialmente partita la campagna elettorale per le consultazioni regionali del 12 febbraio. Nella città capoluogo, intanto, procedono le manovre in casa Fratelli d’Italia per decidere il tandem da presentare al parlamentino di via della Pisana.

La legge elettorale regionale prevede, appunto, la candidatura di un uomo e di una donna. Ma, a quanto sembra, si tratta di una scelta non facile, visto che ancora nulla è stato deciso. E, questo, nonostante la data delle elezioni si avvicini sempre di più. Tuttavia, se prima si doveva attendere l’incoronazione del candidato-presidente, ora sono in molti a chiedersi perché ancora non ci siano i due nomi reatini al consiglio regionale. Restano, tuttavia, alcuni punti fermi.

L'orientamento. Per la quota maschile, i nomi che circolano sono sempre quelli di Claudio Valentini (presidente dell’assise di Palazzo di città) e di Matteo Carrozzoni (capogruppo in consiglio comunale). Ma in campo, secondo alcuni rumors, ci sarebbe ancora Ilario Di Loreto, il vicepresidente della Provincia.

Per la quota rosa per la Regione Lazio, dovrebbe provvedere il partito della Sabina. E qui i nomi che si fanno sono diversi. In pole, ci sarebbero Elisabetta Occhiodoro, candidata nella lista di Fratelli d’Italia alle comunali di Rieti e presidente del comitato gemellaggi, ed Eleonora Berni al terzo mandato da assessore al Comune di Magliano Sabina. Ma, a circolare, ci sono anche i nomi di Rachele Tassi (consigliere di minoranza di Poggio Mirteto) e quello di Pamela Martini (consigliere di maggioranza di Fara Sabina).

Il Messaggero ha sentito l’assessore allo Sviluppo economico di Rieti, Claudia Chiarinelli, la quale conferma ancora una volta che lei, invece, non sarebbe disponibile a candidarsi. Intanto, a quanto si apprende, a fine di novembre ci sarebbe stata una cena in un ristorante della città capoluogo per decidere i papabili ma, a distanza di alcune settimane, trapela pochissimo dai vertici del partito. Tutto è tenuto nella massima riservatezza. Le carte dovrebbe darle in questo caso il sindaco Daniele Sinibaldi, che è anche il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Ma la partita delle regionali anche qui, prima o poi, inizierà.