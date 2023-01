Domenica 8 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - Chiuse le “regionarie” anche i Cinquestelle reatini hanno la coppia di candidati alle prossime elezioni del 12 e 13 febbraio. Il ticket scelto dai militanti online porta il nome di Paola Cremoncini e Stefano Previtera. La prima vive a Selci, il secondo a Magliano Sabina. I due hanno ottenuto rispettivamente 64 e 27 voti su 107 militanti che hanno votato il 5 gennaio scorso (l’affluenza è stata del 28,4 per cento su 376 aventi diritto al voto). Cremoncini è un’imprenditrice nel settore delle attività sportive, Previtera è un professionista, già primario medico all’spedale di Amatrice ed ex direttore della casa della salute di Magliano. I due sfideranno non solo i candidati del centrodestra, ma anche quelli del centrosinistra dopo la rottura con il partito di Conte.

Lista civica per Alessio D'Amato. E sul fronte del centrosinistra è stata chiusa a Rieti anche la lista del candidato presidente Alessio d’Amato. La coppia sarà formata dal sindaco di Roccasinibalda, Stefano Micheli, e da Silena d’Angeli, storica attivista e presidente del centro Antiviolenza Angelita della città capoluogo. «Con coraggio, entusiasmo e grinta ho firmato la mia candidatura», scrive sui social.

Il centrodestra. Nel centrodestra intanto si sarebbe vicino alla chiusura anche della lista di Fratelli d’Italia. Sono in molti a scommettere che il prossimo consigliere regionale reatino verrà proprio dalle fila del partito della Meloni. Non è da sottovalutare tuttavia la figura di Mariano Calisse, candidato della Lega, che già da qualche settimana è in campagna elettorale. Il problema dentro Fratelli d’Italia sarebbe quello di troppi pretendenti al seggio, anche se negli ultimi tempi sarebbero salite le quotazioni dell’ex primo cittadino di Borgorose, Michele Nicolai. Il suo vantaggio, rispetto agli altri aspiranti, starebbe nel fatto che è uno che avrebbe molte entrature nella Capitale e sarebbe ben visto dal partito della Sabina. Nel frattempo, anche la sinistra cittadina prova a riorganizzarsi. L’occasione è la presentazione il 14 gennaio prossimo dell’ultimo libro di Goffredo Bettini “A sinistra da capo”.

Simone Petrangeli. «In un momento storico – scrive il leader di Reti città futura, Simone Petrangeli – nel quale la politica sembra interessare una minoranza delle persone, è necessario tornare alle radici della politica e del suo ruolo nella società. Se vogliamo rimettere in campo la sinistra non è più rinviabile l’elaborazione di una nuova visione del mondo capace di mobilitare le coscienze e l’azione delle persone. La politica è tale se è delle persone e se è utile al miglioramento delle condizioni di vita soprattutto di chi sta peggio».