© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Rieti, Antonio Emili, ha incontrato i rappresentanti di Anas per fare il punto sulle procedure inerenti la progettazione e l’appalto dei lavori che verranno avviati, secondo quanto comunicato da Anas, entro l’inizio del 2020, per la realizzazione di tre svincoli di raccordo al tracciato della superstrada locale, per un investimento di circa 14 milioni di euro.Il Comune di Rieti, nel corso dell’incontro, ha ottenuto l’impegno di Anas a realizzare una rotatoria nell’area di intersezione stradale tra via Sacchetti Sassetti e via Salaria per Roma, al fine di migliorare la viabilità e mettere in sicurezza tale accesso alla Città. Inoltre, Anas ha rassicurato il Comune di Rieti circa la propria volontà di porre in essere ogni intervento necessario alla eliminazione dell’annosa questione legata all’allagamento del sottopasso di via Velinia. I rappresentanti del Comune hanno chiesto ed ottenuto che alla realizzazione degli svincoli si accompagni anche l’altra preziosa opera tesa all’adeguamento ed alla messa in sicurezza del ponte collocato sulla direttrice di via Loreto Mattei.La rotatoria sulla Salaria per Roma, la risoluzione dei problemi idraulici del sottopassa di via Velinia e l’adeguamento del Ponte di viale Loreto Mattei designano, dunque, gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione nel dialogo intrattenuto con l’Anas, nell’ambito della più generale azione amministrativa che la giunta Cicchetti ha da tempo intrapreso per migliorare e mettere in sicurezza la rete viaria reatina.