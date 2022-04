Sabato 23 Aprile 2022, 00:10

RIETI - Superficialità: non c’è altra aggettivazione per sintetizzare il capolavoro del cartello stradale Anas, con il quale il lago di Ventina, in provincia di Rieti, nel comune di Colli sul Velino, è diventato il lago di Valentina. Sì, Terni a quella latitudine è vicina e il bacino è meta di molti ternani, pescatori e non solo. Facile quindi che l’estensore si sia confuso con il patrono della città umbra, San Valentino. Ma questo peggiora solo il tutto. Oltre che in geografia, dimostra di essere scarso anche in storia. San Valentino, vescovo martire, non aveva sorelle. Meglio stendere un velo pietoso.