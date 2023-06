Civita Castellana, protesta al Quartaccio sui lavori fermi da tempo: «Ruderi della rotatoria...»

Nuova "comunicazione agli utenti" al cantiere per la realizzazione della rotatoria della strada Quartaccio, tra Civita Castellana, Corchiano e Fabrica di Roma. Una protesta "simpatica" sui ritardi che fanno infuriare gli automobilisti.

Appeso alla recinzione del cantiere un cartello recita "Ruderi della rotatoria del Quartaccio". Accanto un tempio romano stilizzato che sta a significare la lunga attesa per la conclusione dei lavori per la rotatoria, attesa da decenni.

I lavori a questo incrocio stradale sono inziati a novembre 2022 e vanno avanti a singhiozzo. Cosa che fa storcere la bocca a chi passa di qui, sopratutto dopo che è stata inaugurata la rotatoria tra la Cimina con la Nepesina, inziata dopo e terminata in cinque mesi.

Per la cronoca è il terzo cartello che viene appeso alla recinzione per sollecitare la Provincia a far terminare i lavori. Il primo è stato ''Mi' nonno de pala e cariola avrebbe finito da un pezzo''. Poi qualche giorno dopo è apparso: “Aspettiamo un altro incidente? Se mai sarà… che ricada sulla coscienza”. A ieri i lavori erano ancora fermi.