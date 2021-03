Magliano Sabina, arriva il cartello per tutelare "i bambini che giocano all'aperto"

RIETI - "Attenzione. Rallentare. In questo paese i bambini giocano ancora all'aperto".

E' l'invito agli automobilisti a prestare la massima prudenza che da oggi si rivolgerà a tutti quanti percorreranno la via di accesso a Foglia, frazione di Magliano Sabina. Il paesino, che vanta anche il marchio di "I borghi più belli d'Italia", è noto a molti per la sua tranquillità e, proprio per questo, grazie anche alla felice posizione in campagna, non è strano vedere molti bambini giocare per le strade e, proprio per permettere loro di continuare a godere di questo "privilegio", il Comune ha fatto posizionare i cartelli proprio sopra a quello di quello dedicato alla video sorveglianza.

