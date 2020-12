La Asl: «Il laboratorio analisi del de Lellis non soltanto non sarà chiuso ma a breve sarà ulteriormente potenziato»

RIETI - «Il Laboratorio Analisi dell’ospedale de’ Lellis di Rieti non soltanto non sarà chiuso ma a breve sarà potenziato ulteriormente, attraverso processi innovativi basati su certificazioni avanzate di qualità mai avviati prima. L’attività di potenziamento della struttura ospedaliera andrà ad implementare tutte le procedure operative in essere e che lo scorso 18 giugno sono state estese grazie al superamento del "proficiency test" dell'INMI Lazzaro Spallanzani di Roma, che ha portato alla contestuale certificazione del circuito CoroNET regionale», si legge nella nota della Asl.

«L’ottenimento della certificazione regionale e l’acquisizione e installazione di un secondo estrattore molecolare per la ricerca dell’RNA virale nel tampone nasofaringeo, avvenuta lo scorso novembre, insieme all’annunciato avvio di processi innovativi basati su certificazioni avanzate di qualità, farà del Laboratorio Analisi ospedaliero una struttura moderna, tecnologicamente avanzata e rispondente ai bisogni del territorio della provincia di Rieti».

