Liceo Jucci sul tetto d'Italia: le allieve si laureano campionesse agli Studenteschi di Pescara

RIETI - Il liceo Jucci di Rieti sale sul tetto d'Italia. Le allieve dell'istituto reatino hanno vinto il titolo tricolore ai campionati Studenteschi di atletica in corso a Pescara. La squadra dello Jucci, che si era già laureata Campione regionale a Tivoli, schierava Giulia Paris nel salto in lungo, Lavinia Capasso nei 100 metri, Virginia Capasso nei 100hs, Viola Giangirolami nel peso, Raffaella Tsimi Atana nel salto in alto e Benedetta Zanotti nei 1000 metri.