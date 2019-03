© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è svolto questa mattina, davanti una ampia platea di pubblico, nell'ambito della manifestazione Rieti Senza Barriere, promossa dalla Casa del Volontariato, al bocciodromo comunale un Torneo di bocce integrato. “Insieme per il nostro futuro” è il nome dell'evento organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Atletica Sport Terapia.Nel corso della manifestazione, finalizzata principalmente ad offrire concreta dimostrazione di come lo sport concorra a superare le barriere verso una vera integrazione, hanno gareggiato giocatori normodotati ed atleti disabili di quattro associazioni sportive: la Sportinsieme di Fara Sabina, il centro Rigliani di Greccio, la società Dimensione Volontariato di Roseto degli Abruzzi e l’Atletica Sport Terapia di Rieti. “La rilevanza sociale di questo evento – spiega Adriana Catini, presidente di Atletica Sport Terapia - è testimoniata dal numero di soggetti che hanno collaborato alla sua migliore riuscita, dando prova di concreta solidarietà e sostegno ai valori dell'integrazione da noi promossi, in particolare ringraziamo la sezione Soci di Rieti della Coop Centro Italia, l’Istituzione Formativa, che attraverso il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice ha preparato il pasto per tutti i partecipanti, il direttivo del Bocciodromo comunale che ci supporta costantemente nello svolgimento della disciplina delle bocce da parte dei nostri ragazzi e il delegato del Coni Luciano Pistolesi, che ha offerto le coppe per le società partecipanti”.