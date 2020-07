Maestri infioratori di Poggio Moiano e Rieti alla magnifica infiorata per Raffaello a Urbino. Foto

RIETI - Grande successo per i Maestri Infioratori dell’Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche Infioritalia a Urbino il 18 luglio in occasione dell’inaugurazione della mostra “Baldassarre Castiglione e Raffaello. Volti e momenti della vita di corte”.



Una mostra curata da Vittorio Sgarbi e Elisabetta Soletti nell’anno dedicato alla celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio. Hanno collaborato alla riuscita dell’evento gli infioratori di Poggio Moiano e di Rieti, oltre a quelli di Fabriano, Castelraimondo e San Gemini. Grande attenzione della critica su questo capolavoro realizzato dalle esperte mani dei nostri infioratori.

Parole di elogio anche da parte del critico d’arte Vittorio Sgarbi, che ha commentato così la nostra opera infiorata, durante la conferenza stampa al teatro Sanzio di Urbino: «L’infiorata che riproduce la Madonna della seggiola di Raffaello, realizzata dagli infioratori d’infioritalia, è bella e particolare perché c’è una competizione con l’artista. Da un punto di vista cromatico questi fiori secchi sono ancora più luminosi dell’opera di Raffaello. Ripeto una grande opera con una vitalità ed una luce che supera Raffaello. Abbiamo trovato in questi infioratori finalmente una grandezza degna di un passato apparentemente perduto». Parole che risuonano negli artisti del fiore come una grande iniezione di vitalità, per affrontare le prossime opere da realizzare.

L’infiorata sarà visibile per tutto il mese di luglio nella chiesa di San Domenico, mentre la mostra si potrà visitare dal 19 luglio al 1 novembre, sempre ad Urbino, nelle Sale del Castellare a Palazzo Ducale.

Ultimo aggiornamento: 18:40

